​Появилась информация о состоянии Гави – игрок «Барселоны» покинул поле из-за головокружения

Молодой полузащитник «Барселоны» Гави по ходу субботнего матча чемпионата Испании против «Бетиса» получил удар мячом по голове и в скором времени был заменён из-за головокружения. Клуб сообщал о том, что Гави был доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования.

Испанская Marca сообщает о том, что у Гави не было выявлено сотрясения мозга. Футболисту разрешили покинуть больницу. Ожидается, что 17-летний хавбек будет готовиться к матчу Лиги чемпионов против «Баварии», который пройдёт 8 декабря.

Напомним, что в субботу «Барселона» проиграла «Бетису» на своём поле со счётом 0:1.