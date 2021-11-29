В понедельник, 29-го ноября, стало известно, что нападающий «Барселоны» Мемфис Депай начал задумываться о своем возможном уходе из «Барселоны». Испанские СМИ нашли подтверждение этому, сумев даже разузнать о возможных покупателях на футболиста.

Сообщается, что именно финансовый вопрос может повлиять на трансфер игрока – каталонцы испытывают определенные проблемы, поэтому не против будут отпустить Депая в январе, если последует заманчивое предложение.

Как свидетельствует издание El Nacional, главным претендентом на голландца является «Рома». Согласно источнику, Жозе Моуринью видит в форварде необходимое усиление состава римлян.