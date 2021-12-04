Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 290 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гави доставлен в больницу, игрока «Барселоны» заменили из-за головокружения

04 Декабря 2021 • 22:00 Комментировать
Барселона
0:1
Бетис
окончен

На официальным сайте «Барселоны» была опубликована информация о состоянии полузащитника Гави. По ходу субботнего матча чемпионата Испании против «Бетиса» 17-летний игрок был заменён из-за головокружения – незадолго до этого ему в голову попал мяч.  

Пресс-служба «Барселоны» сообщает о том, что Гави был доставлен в больницу. Футболист должен пройти медицинское обследование.

Стоит напомнить, что «Барселона» проиграла «Бетису» на своём поле со счётом 0:1. Это первое поражение «сине-гранатовых» под руководством Хави, принявшего команду несколько недель назад после отставки Рональда Кумана.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Севилья 1:0 Вильярреал
окончен Барселона 0:1 Бетис
окончен Атлетико М 1:2 Мальорка
04.12  23:00 Реал Сосьедад ... Реал Мадрид 3.05 3.55 2.32
05.12  16:00 Райо Вальекано ... Эспаньол 2.21 3.25 3.6
05.12  18:15 Эльче ... Кадис 2.13 3.15 3.95
05.12  20:30 Леванте ... Осасуна 2.27 3.4 3.25
05.12  23:00 Сельта ... Валенсия 2.14 3.45 3.5
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Декабря
22:40 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» провалил концовку матча с «Мальоркой» и остался ни с чем
22:30 · Испания. Ла Лига
​«Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:11 · Испания. Ла Лига
Альба: «Уверен, что «Барселоне» удастся исправить ситуацию»
22:00 · Испания. Ла Лига
​Гави доставлен в больницу, игрока «Барселоны» заменили из-за головокружения
21:08 · Испания. Ла Лига
«Слишком жестокий исход»: Хави не согласен с поражением от «Бетиса»
20:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» лишь дважды забила с игры в четырёх матчах при Хави 1
20:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые проиграла с Хави на тренерском мостике 11
20:05 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» - «Мальорка» - 1:2 (завершён)
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может перехватить у «Барселоны» Лингарда
19:17 · Испания. Ла Лига
Альба достиг отметки в 400 матчей за «Барселону»
18:02 · Испания. Ла Лига
«Севилья» снова вторая после победы над командой Эмери
17:49 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Анчелотти попросил меня специально пропускать голы на тренировках, чтобы у игроков атаки появилась уверенность»
17:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Бетис» - 0:1 (закончен) 4
15:45 · Испания. Ла Лига
«Севилья» - «Вильярреал» - 1:0 (завершён)
13:47 · Испания. Ла Лига
В «Реале» разочарованы игрой трёх звёздных футболистов 7
Все новости
Рекомендуем