​Гави доставлен в больницу, игрока «Барселоны» заменили из-за головокружения

На официальным сайте «Барселоны» была опубликована информация о состоянии полузащитника Гави. По ходу субботнего матча чемпионата Испании против «Бетиса» 17-летний игрок был заменён из-за головокружения – незадолго до этого ему в голову попал мяч.

Пресс-служба «Барселоны» сообщает о том, что Гави был доставлен в больницу. Футболист должен пройти медицинское обследование.

Стоит напомнить, что «Барселона» проиграла «Бетису» на своём поле со счётом 0:1. Это первое поражение «сине-гранатовых» под руководством Хави, принявшего команду несколько недель назад после отставки Рональда Кумана.