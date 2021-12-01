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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта поблагодарил Месси за упоминание «Барселоны» на церемонии «Золотого мяча»

01 Декабря 2021 • 00:37 Комментировать
Барселона
...
Бетис
1.52 4.50 5.80
04.12 18:15

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на победу Лионеля Месси в голосовании за звание лучшего футболиста по итогам 2021 года. Чиновник поздравил аргентинца с очередным «Золотым мячом», а также поблагодарил игрока за упоминание своего родного клуба во время выступления на церемонии награждения.

«Нам не удалось встретиться, но я очень рад за Лео. Было приятно, когда он заговорил о «Барселоне», - рассказал Лапорта в интервью испанскому изданию AS.

Отметим, что впервые в своей карьере Месси стал обладателем самой престижной индивидуальной награды не в качестве игрока «сине-гранатовых». К слову, нападающий «ПСЖ» опередил представителя «Баварии» Роберта Левандовски лишь на 33 голоса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта
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