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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» лишь дважды забила с игры в четырёх матчах при Хави

04 Декабря 2021 • 20:48 Комментировать (1)
Барселона
0:1
Бетис
окончен

Пока старт тренерской карьеры Хави Эрнандеса в «Барселоне» складывается не самым лучшим образом – команда показывает невыразительную игру, а в субботу и вовсе проиграла «Бетису» в Ла Лиге.

Примечательно, что в четырех поединках при новом наставнике «сине-гранатовые» забили четыре гола, два из которых были осуществлены с пенальти.

После поражения от «Бетиса» клуб из Каталонии отстал от зоны Лиги чемпионов уже на шесть очков. Что касается преимущества лидера первенства над «Барселоной», то «Реал» опережает своего принципиального оппонента на 13 пунктов. Впереди у Хави встреча с «Баварией», негативный результат в которой может лишить испанцев места в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
04 Декабря 2021 в 20:51
атаку мог бы улучшить Фати, но пока что не получается у него полностью восстановиться.
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