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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Слишком жестокий исход»: Хави не согласен с поражением от «Бетиса»

04 Декабря 2021 • 21:08 Комментировать
Барселона
0:1
Бетис
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес подвел итоги матча против «Бетиса» в рамках Ла Лиги, который ознаменовался для него первым поражением у руля каталонской команды. Впрочем, испанский специалист остался не согласен с результатом противостояния.

«Нам забили тогда, когда мы выдали свой лучший отрезок. Счет 0:1 – слишком жестокий исход, если взять во внимание наше выступление. Больно проигрывать подобным образом. Это незаслуженно. Просто нельзя пропускать подобные голы, надо научиться более грамотно контролировать контратаки соперников. Это футбол, случается всякое», - поделился Хави на послематчевой пресс-конференции.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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