Куман считает поражение от «Райо Вальекано» несправедливым

Несмотря на то, что тренерское кресло под Рональдом Куманом вот-вот треснет, голландский специалист не выглядел разочарованным на послематчевой пресс-конференции. После поражения от «Райо Вальекано» наставник заявил, что «Барселона» контролировала ситуацию на поле, из-за чего итоговый результат встречи можно считать несправедливым.

«Радует, что у нас были моменты. Жаль только, что не получилось ими воспользоваться. Превосходили оппонента, но снова не удалось забить. А так, ни в каком из аспектов не уступили по игре. Надо улучшить реализацию, не думаю, что кто-то создал «Райо» столько проблем в защите, как мы», - приводит слова Кумана издание Marca.