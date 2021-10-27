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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман считает поражение от «Райо Вальекано» несправедливым

27 Октября 2021 • 22:58 Комментировать (1)
Райо Вальекано
1:0
Барселона
окончен

Несмотря на то, что тренерское кресло под Рональдом Куманом вот-вот треснет, голландский специалист не выглядел разочарованным на послематчевой пресс-конференции. После поражения от «Райо Вальекано» наставник заявил, что «Барселона» контролировала ситуацию на поле, из-за чего итоговый результат встречи можно считать несправедливым.

«Радует, что у нас были моменты. Жаль только, что не получилось ими воспользоваться. Превосходили оппонента, но снова не удалось забить. А так, ни в каком из аспектов не уступили по игре. Надо улучшить реализацию, не думаю, что кто-то создал «Райо» столько проблем в защите, как мы», - приводит слова Кумана издание Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Райо Вальекано
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
27 Октября 2021 в 23:05
а кого ты поставил реализовывать эти моменты? Деста? он упорно транжирит свои моменты. Люка де Йога? он постоянно лупит по воробьям с выгоднейших позиций. да, Гриз вообще не создавал моментов. но менять одну бестолочь на другую - это не показатель топ-тренера.
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окончен Райо Вальекано 1:0 Барселона
окончен Мальорка 1:1 Севилья
окончен Бетис 4:1 Валенсия 1.73 3.95 4.8
27.10  21:00 Леванте ... Атлетико М 6 3.95 1.62
Идет 68 минута Реал Мадрид 0:0 Осасуна 1.46 4.9 6.6
28.10  20:00 Сельта ... Реал Сосьедад 2.9 3.35 2.5
28.10  21:00 Гранада ... Хетафе 2.9 2.9 2.85
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