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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри выбыл на три недели

25 Октября 2021 • 20:12 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
4.90 4.10 1.65
27.10 20:00

Полузащитник «Барселоны» Педри вернётся на поле только ближе к середине октября.

Хавбек «сине-гранатовых» получил травму в недавнем матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3). Как информирует AS, футболист середины поля пропустит ещё около трёх недель из-за проблем со здоровьем. Восстановление Педри затягивается по причине возникших осложнений.

Ожидается, что испанский 18-летний хав вернётся к игре лишь после международной паузы. Таким образом, он пропустит по меньшей мере четыре следующих матча своей команды – против «Алавеса», «Райо Вальекано», «Сельты» в Ла Лиге и «Динамо» Киев в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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