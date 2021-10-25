Педри выбыл на три недели

Полузащитник «Барселоны» Педри вернётся на поле только ближе к середине октября.

Хавбек «сине-гранатовых» получил травму в недавнем матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3). Как информирует AS, футболист середины поля пропустит ещё около трёх недель из-за проблем со здоровьем. Восстановление Педри затягивается по причине возникших осложнений.

Ожидается, что испанский 18-летний хав вернётся к игре лишь после международной паузы. Таким образом, он пропустит по меньшей мере четыре следующих матча своей команды – против «Алавеса», «Райо Вальекано», «Сельты» в Ла Лиге и «Динамо» Киев в Лиге чемпионов.