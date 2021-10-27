Пике поддержал совершившего каминг-аут австралийского футболиста

Сегодня 21-летний австралийский защитник «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло совершил каминг-аут, признавшись, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Таким образом, он стал первым, кто среди футболистов решился на подобное.

Свою поддержку в адрес Кавалло выразил и игрок «Барселоны» Херард Пике. В своем «Твиттере» испанец опубликовал пост, в котором обратился к австралийцу.

«Я не знаю тебя лично, но хотел бы поблагодарить за тот шаг, на который ты решился. Футбольный мир находится далеко позади в эволюции, а ты помог ему двигаться вперед», - написал Пике. Также Кавалло поддержали множество других футбольных деятелей.