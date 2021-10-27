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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике поддержал совершившего каминг-аут австралийского футболиста

27 Октября 2021 • 20:41 Комментировать (1)
Райо Вальекано
1:0
Барселона
4.20 3.70 1.85
2-й тайм

Сегодня 21-летний австралийский защитник «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло совершил каминг-аут, признавшись, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Таким образом, он стал первым, кто среди футболистов решился на подобное.

Свою поддержку в адрес Кавалло выразил и игрок «Барселоны» Херард Пике. В своем «Твиттере» испанец опубликовал пост, в котором обратился к австралийцу.

«Я не знаю тебя лично, но хотел бы поблагодарить за тот шаг, на который ты решился. Футбольный мир находится далеко позади в эволюции, а ты помог ему двигаться вперед», - написал Пике. Также Кавалло поддержали множество других футбольных деятелей.

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Евро-Футбол.Ру,
Херард Пике Джош Кавалло
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Комментарии (1)
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ARTUR
27 Октября 2021 в 21:08
Футболист Пике конечно не плохой ,сейчас не об этом , я когда на него смотрю просто как на человека вот вижу просто какого то кохазана, этот какой то чуб.. хз ,ну какой то он ну дебиловатый ,ну если не колхазан ,то лесоруб ,дровосек , а самое прикольное что рядом с ним Шакира,ну вообще ну не вяжется ,ну какой то дисбаланс ,Шакира во первых умница , во вторых красавица , и этот .. вот хочется спросить куда этот продвинул и чем , футбол я имею в виду , и что же так восхитило этого лося ??
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Идет 58 минута Райо Вальекано 1:0 Барселона
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Идет 13 минута Бетис 0:0 Валенсия 1.73 3.95 4.8
27.10  21:00 Леванте ... Атлетико М 6 3.95 1.62
27.10  22:30 Реал Мадрид ... Осасуна 1.46 4.9 6.6
28.10  20:00 Сельта ... Реал Сосьедад 2.9 3.35 2.5
28.10  21:00 Гранада ... Хетафе 2.9 2.9 2.85
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