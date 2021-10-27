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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс: «Барселоне» не хватает удачи и веры

27 Октября 2021 • 22:41 Комментировать
Райо Вальекано
1:0
Барселона
окончен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал второе подряд поражение команды за последние несколько дней – после неудачи в «эль класико» каталонцы оступились еще и в матче с «Райо Вальекано» на выезде.

«Наша игра не столь уж и катастрофична, просто моментами не хватает везения, где-то веры в собственных силах. Нам бы побольше концентрации во время важных отрезков и все было бы хорошо. Виноват каждый, нельзя спускать всех собак на кого-то одного», - приводит слова испанца Movistar+.

Напомним, что «сине-гранатовые» в поединке с «Райо Вальекано» не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника с игры, а Мемфис Депай не реализовал пенальти за 15 минут до финального свистка.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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Идет 83 минута Бетис 4:1 Валенсия 1.73 3.95 4.8
27.10  21:00 Леванте ... Атлетико М 6 3.95 1.62
Идет 17 минута Реал Мадрид 0:0 Осасуна 1.46 4.9 6.6
28.10  20:00 Сельта ... Реал Сосьедад 2.9 3.35 2.5
28.10  21:00 Гранада ... Хетафе 2.9 2.9 2.85
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