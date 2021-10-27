Бускетс: «Барселоне» не хватает удачи и веры

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал второе подряд поражение команды за последние несколько дней – после неудачи в «эль класико» каталонцы оступились еще и в матче с «Райо Вальекано» на выезде.

«Наша игра не столь уж и катастрофична, просто моментами не хватает везения, где-то веры в собственных силах. Нам бы побольше концентрации во время важных отрезков и все было бы хорошо. Виноват каждый, нельзя спускать всех собак на кого-то одного», - приводит слова испанца Movistar+.

Напомним, что «сине-гранатовые» в поединке с «Райо Вальекано» не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника с игры, а Мемфис Депай не реализовал пенальти за 15 минут до финального свистка.