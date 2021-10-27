«Барселона» проиграла и «Райо Вальекано»

В 11-м туре Ла Лиги «Барселона» гостила у «Райо Вальекано» и проиграла в третьем матче из последних четырех на внутренней арене. В середине первого тайма Серхио Агуэро претендовал на пенальти, но не получил его, а вот Радамель Фалькао в контратаке обыграл Херарда Пике и метко пробил в угол ворот. Каталонцы имели шансы отыграться, но не попадали в створ, а Мемфис Депай не смог забить 11-метровый, который сам и заработал. На последних секундах Гави едва не попал в верхний угол.

В итоге победа «Райо Вальекано» (1:0), который вышел на пятое место. «Барселона» - девятая.