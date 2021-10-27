«Барселона» проиграла и «Райо Вальекано»

В 11-м туре Ла Лиги «Барселона» гостила у «Райо Вальекано» и проиграла в третьем матче из последних четырех на внутренней арене. В середине первого тайма Серхио Агуэро претендовал на пенальти, но не получил его, а вот Радамель Фалькао в контратаке обыграл Херарда Пике и метко пробил в угол ворот. Каталонцы имели шансы отыграться, но не попадали в створ, а Мемфис Депай не смог забить 11-метровый, который сам и заработал. На последних секундах Гави едва не попал в верхний угол.
В итоге победа «Райо Вальекано» (1:0), который вышел на пятое место. «Барселона» - девятая.
Протокол игры
|(1:0) Фалькао Радамель 30'
Димитриевски Столе • Балью Иван • Савельич Эстебан • 83'Катена Алехандро • Гарсия Франсиско III • Валентин Оскар 90' ( Суарес Марио ( 90') • Комесанья Санти 63' ( Лопес Унаи ( 63') • Паласон Иси • Трехо Оскар 24' 76' ( Сисс Пате ( 76') • Гарсия Альваро III • Фалькао Радамель 76' ( Нтекья Ранди ( 76')
Запасные: Посо Хосе • Мартин Андрес • Бебе Тьягу • Эрнандес Марио • Мараш Никола • Зидан Люка • Кевин Родригес • Гвардиола Серхи
Тер Штеген Марк-Андре • Роберто Серхи 60' ( Демир Юсуф ( 60') • Пике Херард • 66'Гарсия Эрик • Альба Жорди • Гонсалес Нико 84' ( Де Йонг Люк ( 84') • Бускетс Серхио • Дест Серджино • Коутиньо Филиппе 52' 74' ( Гави ( 74') • Депай Мемфис • Агуэро Серхио
Запасные: Бальде Алехандро • Пуч Рикард • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Ленгле Клеман • Нето Мурара • Мингеса Оскар
27 октября. Стадион "Кампо де Вальекас".
Видать с финансами настолько все туго, что даже за такие результаты не выгоняют.
Если гипотетически к отсутствующим сегодня добавить Агуэро, то конкретно получаем команду второй половины таблицы. А при отсутствующих команда первой половины, но всё равно никак не в тройке.
Куман, это понятно, минус. Вопрос времени и это всегда повод для упадка игры в команде. Но что то больно уж круто мы стали играть в г..о футбол. Команда Месси безнадёжно серая - невероятно, но факт.
Кого угодно на мостик - хуже не будет.
Коута - аут. Люка де Йонга - туда же. и Кумана вместе с ними. наигрывать молодёжь. и ждать следующий сезон. на чудо надежд нет (((
барса на своем уровне
как состав позволяет
а по другому не будет