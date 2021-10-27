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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» проиграла и «Райо Вальекано»

27 Октября 2021 • 21:58 Комментировать (7)
Райо Вальекано
1:0
Барселона
окончен

В 11-м туре Ла Лиги «Барселона» гостила у «Райо Вальекано» и проиграла в третьем матче из последних четырех на внутренней арене. В середине первого тайма Серхио Агуэро претендовал на пенальти, но не получил его, а вот Радамель Фалькао в контратаке обыграл Херарда Пике и метко пробил в угол ворот. Каталонцы имели шансы отыграться, но не попадали в створ, а Мемфис Депай не смог забить 11-метровый, который сам и заработал. На последних секундах Гави едва не попал в верхний угол.

В итоге победа «Райо Вальекано» (1:0), который вышел на пятое место. «Барселона» - девятая.

Протокол игры  
Райо Вальекано 1:0 Барселона
(1:0) Фалькао Радамель 30'    
Димитриевски Столе Балью Иван Савельич Эстебан   83' Катена Алехандро Гарсия Франсиско III Валентин Оскар   90' (Суарес Марио (   90') Комесанья Санти   63' (Лопес Унаи (   63') Паласон Иси Трехо Оскар   24'   76' (Сисс Пате (   76') Гарсия Альваро III Фалькао Радамель   76' (Нтекья Ранди (   76')
Запасные: Посо Хосе Мартин Андрес Бебе Тьягу Эрнандес Марио Мараш Никола Зидан Люка Кевин Родригес Гвардиола Серхи
Тер Штеген Марк-Андре Роберто Серхи   60' (Демир Юсуф (   60') Пике Херард   66' Гарсия Эрик Альба Жорди Гонсалес Нико   84' (Де Йонг Люк (   84') Бускетс Серхио Дест Серджино Коутиньо Филиппе   52'   74' (Гави (   74') Депай Мемфис Агуэро Серхио
Запасные: Бальде Алехандро Пуч Рикард Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Ленгле Клеман Нето Мурара Мингеса Оскар
27 октября. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Мальорка Барселона Севилья Райо Вальекано
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
San13
27 Октября 2021 в 22:17
Смешно как то уже. Я честно не знаю что должен сделать Куман что бы его уволили, наверно только осталось зайти с ноги к Лапорте в кабинет, наложить кучу посреди письменного стола и до кучи подтереться флагом Каталонии. Да и то наверно соберут экстренное приэкстренное заседание и дадут последний припоследний шанс:)))))
Видать с финансами настолько все туго, что даже за такие результаты не выгоняют.
Карыч
27 Октября 2021 в 22:30
Страшная картина!
779
27 Октября 2021 в 22:07
Что можно вынести из этого матча?
Если гипотетически к отсутствующим сегодня добавить Агуэро, то конкретно получаем команду второй половины таблицы. А при отсутствующих команда первой половины, но всё равно никак не в тройке.
Куман, это понятно, минус. Вопрос времени и это всегда повод для упадка игры в команде. Но что то больно уж круто мы стали играть в г..о футбол. Команда Месси безнадёжно серая - невероятно, но факт.
Кого угодно на мостик - хуже не будет.
Pol-black
27 Октября 2021 в 22:34
вопрос денег. уволить Кумана - потерять определённую сумму. не знаю, почему Лапорта решил продлить с ним контракт на подобных кабальных условиях. теперь или нужно смириться с тем, что команда пролетит мимо еврокубков, или менять тренера и усиливаться зимой. правда, не знаю за счёт кого и за какие деньги.
Коута - аут. Люка де Йонга - туда же. и Кумана вместе с ними. наигрывать молодёжь. и ждать следующий сезон. на чудо надежд нет (((
Element-22
27 Октября 2021 в 22:06
Боже, зачем я это посмотрел? просто мрак. такое ощущение, что впервые друг друга видят.
Pol-black
27 Октября 2021 в 22:35
сыгранности - ноль. суперобновление.
Skywoker
27 Октября 2021 в 22:04
все в норме
барса на своем уровне
как состав позволяет
а по другому не будет
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окончен Райо Вальекано 1:0 Барселона
окончен Мальорка 1:1 Севилья
Идет 83 минута Бетис 4:1 Валенсия 1.73 3.95 4.8
27.10  21:00 Леванте ... Атлетико М 6 3.95 1.62
Идет 17 минута Реал Мадрид 0:0 Осасуна 1.46 4.9 6.6
28.10  20:00 Сельта ... Реал Сосьедад 2.9 3.35 2.5
28.10  21:00 Гранада ... Хетафе 2.9 2.9 2.85
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