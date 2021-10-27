Фалькао прокомментировал победу над «Барселоной»

Форвард «Райо Вальекано» Радамель Фалькао поделился впечатлениями от поединка 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной». Гол нападающего решил исход этого противостояния.

Фалькао признался, что команда счастлива. Он рад, что болельщики остались довольны игрой.

По словам Радамеля, ранее он никогда не побеждал в матчах с «Барселоной». Игрок отметил, что эта победа очень много значит. Форвард не сомневается, что «Райо» в дальнейшем ждет успех.

«Наш клуб заберётся на вершины, где ещё никогда не был. Мы добиваемся успеха благодаря старательным действиям.

Для «Барселоны» настали сложные времена», – цитирует Фалькао Marca.