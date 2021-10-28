Названа сумма неустойки, которую «Барселона» выплатит Куману

Минувшей ночью каталонская «Барселона» отрапортовала об увольнении голландского специалиста Рональда Кумана с поста главного тренера команды. Последней каплей терпения стало поражение от «Райо Вальекано» (0:1) в матче чемпионата Испании.
Согласно сведениям El Pais, боссы «сине-гранатовых» выплатят экс-наставнику денежную компенсацию за досрочное расторжение трудового договора. Банковский счет голландского тренера пополнится на 12 миллионов евро.
Освободившееся место с большой долей вероятности займет экс-игрок «Барселоны» Хави Эрнандес, ныне работающий в катарском «Аль-Садде».