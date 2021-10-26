«В гости к Бэйлу»: Куман рассказал, что будет делать в случае увольнения из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отшутился на вопрос журналиста, который спросил его о возможном увольнении из клуба. К слову, каталонцы проиграли очередное «эль класико» под руководством голландца, чем разочаровали местную публику.

«Если это случится, то отправлюсь играть в гольф. Это тоже отличный вид спорта, буду пять раз в неделю уделять время этому занятию. Но сейчас я чувствую себя хорошо и хочу продолжать свою тренерскую деятельность. Все зависит от результатов, Вы и сами это прекрасно понимаете», - приводит слова Кумана испанское издание Diario Sport.

Стоит напомнить, что после поражения от «Реала» в Ла Лиге «Барселона» опустилась на девятое место в турнирной таблице, отпустив мадридцев на пять очков вперед.