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Чемпионат Испании. Ла Лига

«В гости к Бэйлу»: Куман рассказал, что будет делать в случае увольнения из «Барселоны»

26 Октября 2021 • 22:29 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
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Через 20 ч. 34 мин.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отшутился на вопрос журналиста, который спросил его о возможном увольнении из клуба. К слову, каталонцы проиграли очередное «эль класико» под руководством голландца, чем разочаровали местную публику.

«Если это случится, то отправлюсь играть в гольф. Это тоже отличный вид спорта, буду пять раз в неделю уделять время этому занятию. Но сейчас я чувствую себя хорошо и хочу продолжать свою тренерскую деятельность. Все зависит от результатов, Вы и сами это прекрасно понимаете», - приводит слова Кумана испанское издание Diario Sport.

Стоит напомнить, что после поражения от «Реала» в Ла Лиге «Барселона» опустилась на девятое место в турнирной таблице, отпустив мадридцев на пять очков вперед.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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