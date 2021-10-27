Судьба Кумана решится в течение суток

В связи с очередным провальным для «Барселоны» матчем, руководство каталонцев снова задумалось об увольнении главного тренера Рональда Кумана. Месяц назад подобные слухи уже имели место быть, но голландскому специалисту дали последний шанс, которым он не воспользовался.

По информации местного издания RAC1, решение касательно будущего Кумана будет приниматься завтра, 28 октября. По всей видимости, совет директоров сядет за круглый стол для обсуждения последующий действих клуба.

Пока непонятно, как настроены представители менеджмента «сине-гранатовых». Как минимум, они не хотят анализировать имеющеюся ситуацию по горячим следам, пишут испанские СМИ.