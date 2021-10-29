Лапорта признал, что ему следовало уволить Кумана раньше

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта созвал пресс-конференцию, чтобы прокомментировать перемены, случившиеся на тренерском мостике команды после поражения от «Райо Вальекано» (0:1).

Напомним, что после увольнения Рональда Кумана временным тренером каталонцев стал Серхи Бархуан.

«Вероятно, мы несколько затянули с решением по Куману. Нам нужно было отправить его в отставку раньше. Задним умом все крепки. Считали, что коуч заслуживает получить нашу поддержку, нужно было дождаться возвращения травмированных.

Мы рисковали лишиться шансов на успех во всех турнирах», - передаёт слова Жоана Лапорты ESPN.