«Барселона» лишь однажды пробила в створ ворот «Райо Вальекано» - это случилось в эпизоде с незабитым пенальти

«Барселона» провалила очередной матч в испанском чемпионате, проиграв на выезде «Райо Вальекано». Теперь главный тренер команды Рональд Куман находится на грани увольнения.

Более того, каталонцы не смогли составить должное сопротивление сопернику. «Сине-гранатовые» лишь однажды смогли пробить в створ ворот оппонента – это случилось на 72-й минуте поединка в эпизоде с незабитым Мемфисом Депаем пенальти.

В остальное время матча «Барселона» ни разу не потревожила голкипера Столе Димитриевски с игры. Как следствие, подопечные Кумана еще сильнее ухудшили свое положение в турнирной таблице Ла Лиги, опустившись на девятую строчку. До «Реала» - пять очков, но у мадридцев игра в запасе.