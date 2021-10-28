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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Последняя капля»: «Барселона» уволила главного тренера

28 Октября 2021 • 01:32 Комментировать
Райо Вальекано
1:0
Барселона
окончен

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман был отправлен в отставку после того, как «сине-гранатовые» не смогли переиграть «Райо Вальекано» в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.

Решение было принято на экстренном совещании, которое было инициировано Жоаном Лапортой.

Куман пришёл в «Барселону» в конце лета 2020 года. На счету наставника лишь победа в Кубке Испании, а также третье место в чемпионате.

Сейчас «Барселона» занимает девятое место в чемпионате, имея в своём активе 15 очков. Отставание от лидера Ла Лиги мадридского «Реала» составляет шесть очков.

Слухи об отставке Кумана ходили последние два месяца, поражение от «Райо Вальекано» стало последней каплей.

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окончен Райо Вальекано 1:0 Барселона
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