«Последняя капля»: «Барселона» уволила главного тренера

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман был отправлен в отставку после того, как «сине-гранатовые» не смогли переиграть «Райо Вальекано» в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.

Решение было принято на экстренном совещании, которое было инициировано Жоаном Лапортой.

Куман пришёл в «Барселону» в конце лета 2020 года. На счету наставника лишь победа в Кубке Испании, а также третье место в чемпионате.

Сейчас «Барселона» занимает девятое место в чемпионате, имея в своём активе 15 очков. Отставание от лидера Ла Лиги мадридского «Реала» составляет шесть очков.

Слухи об отставке Кумана ходили последние два месяца, поражение от «Райо Вальекано» стало последней каплей.