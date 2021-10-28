Коутиньо: Нужно вернуть «Барселону» на вершину

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо дал комментарий по окончании поединка 11-го тура Примеры с «Райо Вальекано».

Каталонский клуб уступил в гостях со счетом 0:1.

Полузащитник надеется, что ситуация в клубе улучшится. Он призвал всех держаться вместе и верить в общий успех.

«Нужно вернуть «Барселону» на вершину – на её заслуженное место», – цитирует Коутиньо Marca.

Ранее стало известно, что вопрос об увольнении главного тренера Роналда Кумана будет рассмотрен 28 октября. Пока неизвестно, какое решение примет руководство каталонского клуба. Скорее всего, функционерам потребуется время, чтобы всё обдумать и проанализировать.