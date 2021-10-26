«Барселона» может усадить Дембеле на скамейку на полгода

Переговоры руководства «Барселоны» с форвардом Усманом Дембеле о подписании нового контракта до 2025 года продвигаются со скрипом, и в Испании не исключают, что «блауграна» пойдет на радикальные меры, если футболист все же решит уйти на правах свободного агента.

Несмотря на то, что Дембеле провел две тренировки в общей группе, он не попал в заявку на матч с «Райо Вальекано» в среду.

- Главное, что мы хотим, чтобы он остался, - заявил наставник «сине-гранатовых» Рональд Куман на пресс-конференции. - Мы пока не обсуждали стратегию на тот случай, если он не продлит контракт.

AS

Считает, что Дембеле может повторить судьбу Илайкса Мориба. Если к январю не будет согласован новый контракт, экс-форвард дортмундской «Боруссии» может на полгода присесть в глухой запас.