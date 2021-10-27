«Барселона» сообщила об очередной травме Фати

Нападающий Ансу Фати, который считается главным талантом каталонской «Барселоны», вновь испытывает проблемы со здоровьем. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

По сообщению «сине-гранатовых», 18-летний воспитанник испытывает дискомфорт в правом колене. Из-за этого он рискует пропустить ближайший поединок против «Райо Вальекано» в рамках чемпионата Испании.

Около недели назад было объявлено о подписании нового контракта с Фати. Стороны пролонгировали сотрудничество до 2027 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Ансу записал на свой счет два гола в четырех встречах.