Пуйоль продолжает верить в игроков «Барселоны»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал текущее положение каталонцев.

Вчера «сине-гранатовые» уступили на своём поле в третьем подряд «класико» при Рональде Кумане – 1:2.

«После успешного периода, когда команда здорово играла и завоевала много титулов, они лишились лучшего игрока в истории. Теперь их ожидает реконструкция. Эта команда должна претендовать на титулы.

Футболисты и тренерский штаб должны быть сплочены. Куман отдаёт отчёт, куда он попал. Я не являюсь пессимистом. У команды есть время, чтобы преломить ситуацию. Прежде «Барсе» не хватало последовательности, но я верю в этих игроков», - приводит слова Пуйоля Sport.