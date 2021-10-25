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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пуйоль продолжает верить в игроков «Барселоны»

25 Октября 2021 • 20:29 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
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27.10 20:00

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал текущее положение каталонцев.

Вчера «сине-гранатовые» уступили на своём поле в третьем подряд «класико» при Рональде Кумане – 1:2.

«После успешного периода, когда команда здорово играла и завоевала много титулов, они лишились лучшего игрока в истории. Теперь их ожидает реконструкция. Эта команда должна претендовать на титулы.

Футболисты и тренерский штаб должны быть сплочены. Куман отдаёт отчёт, куда он попал. Я не являюсь пессимистом. У команды есть время, чтобы преломить ситуацию. Прежде «Барсе» не хватало последовательности, но я верю в этих игроков», - приводит слова Пуйоля Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Карлес Пуйоль Рональд Куман
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