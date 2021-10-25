«Барселона» рискует потерять де Йонга на некоторое время – игрок получил травму в «эль класико»

Как только главный тренер «Барселоны» Рональд Куман начал радоваться, что лазарет команды остался практически пуст, неприятные новости поступили после проигранного каталонцами «эль класико».

Оказывается, в игре с «Реалом» полузащитник Френки де Йонг усугубил повреждение бедра, которое беспокоило его в последнее время. Таким образом, голландец в ближайшие дни отправится на медицинское обследование, после которого станет известно о степени серьезности травмы.

По предварительным данным, футболист точно не поможет «сине-гранатовым» до конца октября, но процесс восстановления может затянуться еще на более длинный срок, передает испанское издание Diario Sport.