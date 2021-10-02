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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» назвал цену на Асенсио

02 Октября 2021 • 15:05 Комментировать (1)
Эспаньол
...
Реал Мадрид
4.80 4.00 1.70
03.10 17:15

Мадридский «Реал» готов зимой распрощаться с рядом футболистов, которые не получают игровой практики при новом главном тренере Карло Анчелотти. В этот список входит и полузащитник Марко Асенсио.

Итальянский наставник не раз заявлял, что рассчитывает на испанского плеймейкера, но руководство клуба примет предложения по игроку, если потенциальный покупатель отдаст за переход не менее 40 миллионов евро. Такой информацией поделилось местное издание Fichajes.

Отмечается, что сам Асенсио пока еще не принял решение по своему будущему – всё будет зависит от положения футболиста в столице Испании до зимнего трансферного окна. Согласно слухам, в нем заинтересованы «Ливерпуль» и «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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