Модрич готов снова продлить контракт с «Реалом»

Обладатель «Золотого мяча» 2018 года Лука Модрич заинтересован в продолжении сотрудничества со своим текущим работодателем – мадридским «Реалом».

Несмотря на свой почтенный возраст (в сентябре хорватскому хавбеку исполнилось 36 лет), футболист центра поля собирается задержаться в составе «сливочных» ещё на сезон. Отметим, что у Луки Модрича имеется на руках договор с «королевским клубом», рассчитанный до лета следующего года.

В нынешнем сезоне ветеран провёл за «Реал» уже 6 поединков и забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что в подписании Луки Модрича заинтересован менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.