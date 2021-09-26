Кроос: «Я играл, превозмогая боль»

Немецкий плеймейкер «Реала» Тони Кроос рассказал о проблемах со здоровьем, которые не позволяли ему играть в полную силу.

«Я рад провести первое тренировочное занятие вместе с командой без болевых ощущений. Прежде я играл в течение шести или семи месяцев, превозмогая боль.

Давно не выходил на поле. Мой последний матч состоялся ещё в конце июля, на Евро. Нужно обрести необходимый ритм. Важнее всего, что меня больше ничто не беспокоит», - цитирует Крооса Goal.

В прошлом сезоне 31-летний немец провёл в футболке «сливочных» 28 игр в Ла Лиге, отличившись тремя голами и десятью результативными пасами.