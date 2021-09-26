Камавинга: «Не ждал, что забью в первом же матче»

Эдуардо Камавинга высказался касаемо своего недавнего перехода в состав мадридского «Реала».

«Ни сколько не сомневался, узнав, что «сливочные» хотят подписать меня. Я и правда мог надолго задержаться в «Ренне». Эта команда навсегда в моём сердце. Продолжу внимательно следить за ними.

Не ждал, что забью в первом же матче. Я не стал тогда сразу праздновать, посмотрел сперва на судью.

Выступления за этот клуб позволят мне добиться места в сборной. Хочу сыграть на чемпионате мира 2022», - цитирует Камавинга Telefoot.