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Камавинга: «Не ждал, что забью в первом же матче»

26 Сентября 2021 • 17:26 Комментировать (1)
Эспаньол
...
Реал Мадрид
03.10 17:15

Эдуардо Камавинга высказался касаемо своего недавнего перехода в состав мадридского «Реала».

«Ни сколько не сомневался, узнав, что «сливочные» хотят подписать меня. Я и правда мог надолго задержаться в «Ренне». Эта команда навсегда в моём сердце. Продолжу внимательно следить за ними.

Не ждал, что забью в первом же матче. Я не стал тогда сразу праздновать, посмотрел сперва на судью.

Выступления за этот клуб позволят мне добиться места в сборной. Хочу сыграть на чемпионате мира 2022», - цитирует Камавинга Telefoot.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
26 Сентября 2021 в 18:27
Не ждал, что забью в первом же матче......я вообще в том моменте в первый раз в жизни ударил по воротам!!!
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