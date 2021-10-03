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Чемпионат Испании. Ла Лига

После поражения от «Шерифа» «Реал» проиграл и в Барселоне

03 Октября 2021 • 19:12 Комментировать (12)
Эспаньол
2:1
Реал Мадрид
окончен

Европейский футбольный уик-энд продолжает преподносить сюрпризы. Мадридский «Реал» доминировал в гостях у «Эспаньола», вот только ничего не добился в Барселоне, проиграв 1:2. В начале игры Рауль де Томас расстрелял ворота, а спустя тайм Алеш Видаль после розыгрыша штрафного пробросил мяч между ног защитнику и обыграл голкипера. Очередной гол Карима Бензема возродил интригу, но «Реал» больше не забивал.

После 8 туров «Реал» и «Атлетико» делят первую строчку. Напомним, что на неделе мадридцы проиграли в Лиге чемпионов «Шерифу» (0:2).

Протокол игры  
Эспаньол 2:1 Реал Мадрид
(1:0) Рауль де Томас 17'    
(2:0) Видаль Алеш 60'    
    71' Бензема Карим (2:1)
Лопес Диего Хиль Оскар II   79'   82' (Дидак Вилья (   82') Серхи Гомес Кабрера Леандро Педроса Адриа Баре Кейди Дардер Серхи   82' (Давид Лопес (   82') Видаль Алеш   65' (Рибаудо Нико (   65') Мелендо Оскар   58' (Ману Морланес (   58') Эмбарба Адриан   11'   65' (Лэй У (   65') Рауль де Томас
Запасные: Гарсия Альваро Gori Димата Ландри Морон Лоренцо Гарсия Жоан Вадильо Альваро
Куртуа Тибо Васкес Лукас Милитао Эдер Начо Фернандес Алаба Давид Вальверде Федерико Модрич Лука   62' (Йович Лука (   62') Кроос Тони   62' (Каземиро Карлос (   62') Камавинга Эдуардо   29'   46' (Родриго (   46') Бензема Карим Винисиус Жуниор   72' (Азар Эден (   72')
Запасные: Лунин Андрей Лопес Луис Вальехо Хесус Гутьеррес Мигель
03 октября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
03 Октября 2021 в 21:41
туфтаглоры заткните варешки! Ну проиграли, и что? А в итоге Реал все еще на первом месте, а туфталона на 10-ом ))) У Реала более или мение игра есть, что не скажеш о разграбленной и разваленной Барсе
Артур Измаилов
03 Октября 2021 в 21:34
Днари позорные !
Gresnik
03 Октября 2021 в 20:58
гранатовые глоры тут как тут)))
Pol-black
03 Октября 2021 в 19:48
а где же вчерашние зубоскалы из сливочной братии? ну конечно - мадрид же забил целый один гол! правда пропустил те же два, но от аутсайдера, а не одного из лидеров таблицы.
Bartimeus
03 Октября 2021 в 20:50
Та они ток хейт могут писать. Ща Артур зайдет, напишет че-нить про Бензема и гресник больше точек наставит, чем букв.
Артур Измаилов
03 Октября 2021 в 21:38
Ну почему же? Бензема как раз и был лучшим. По мне Кроос и Модрич были лишними, про Азара вообще молчу. Трио Каземиро-Валверде-Камавинга в разы лучше выглядит. По флангам Асенсио/Родриго или Иско/Вини.
А Лукаса Васкеса в топку! Он даже на своей позиции середняк...нашли кого на фланг обороны ставить. Что Зидан, что Анчи...дырЫще полное
Aegur
03 Октября 2021 в 20:55
как всегда в такой ситуации сидят в кустах засунув языки себе в жопу)))
ARTUR
03 Октября 2021 в 19:22
Я прогнозировал провал во втором круге, но у агронома бульба не расте..Хорек поганец со своими идеями про Мбапе запендюрил уже клуб на седьмую строчку в рейтинге ,Тренер нужен а не Мбапе ,нужен тренер с которым заиграет молодежь ,а не агроном ,я с большим уважением отношусь к его красивой истории с Миланом ,но это было очень давно ,отпустите его,потому что будет держать не только шериф ,но и какая нибудь Судува из деревни литовской.
Misha_diablo_football
03 Октября 2021 в 19:33
по ходу ты оракул трубишь об этом агрономе уже третий месяц подряд, вот Бог услышал тво мольбы мечты сбываются))...
Slain
03 Октября 2021 в 20:11
пффф, пару лет назад он его нахваливал во все щели)
ARTUR
03 Октября 2021 в 21:03
Не сбываются...сбудутся когда я увижу вереницу покидающих бейлов ,Анчелотти, третий сезон зачем-то сидящего на баночке Марсело , никакущего Кросса ,которого нужно было ещё два сезона назад продавать и возглавить их должен хорек, он уже лет пять как в полном маразме .,все бредит какими то идеями,ну старый он уже, давно нужно вводить какой-то возрастной потолок на эти должности ,все это прекрасно и опыт и знания ,но лишь до той поры пока не сублимируется в глубокий маразм в виде суперлиг и покупок никчёмных игроков , если начать перечислять то просто дикость какая та ,и по идее должны бы спросить за вот эти вот расстраты не понятные .Назначения тренеров ,вот что за хрень была с лопетеги ?человека сорвали , потом выкинули его как писюн с борща...
CELTIC FROST
03 Октября 2021 в 21:46
что. агротехника подводит? ржу нимагу. как писюн с борща)))))))))))))))))) а это как?
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окончен Эльче 1:0 Сельта
окончен Эспаньол 2:1 Реал Мадрид
окончен Хетафе 1:1 Реал Сосьедад
окончен Вильярреал 2:0 Бетис
03.10  22:00 Гранада ... Севилья 4.7 3.65 1.8
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