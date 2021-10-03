После поражения от «Шерифа» «Реал» проиграл и в Барселоне

Европейский футбольный уик-энд продолжает преподносить сюрпризы. Мадридский «Реал» доминировал в гостях у «Эспаньола», вот только ничего не добился в Барселоне, проиграв 1:2. В начале игры Рауль де Томас расстрелял ворота, а спустя тайм Алеш Видаль после розыгрыша штрафного пробросил мяч между ног защитнику и обыграл голкипера. Очередной гол Карима Бензема возродил интригу, но «Реал» больше не забивал.
После 8 туров «Реал» и «Атлетико» делят первую строчку. Напомним, что на неделе мадридцы проиграли в Лиге чемпионов «Шерифу» (0:2).
Протокол игры
|Эспаньол
|2:1
|Реал Мадрид
|(1:0) Рауль де Томас 17'
|(2:0) Видаль Алеш 60'
|71' Бензема Карим (2:1)
Лопес Диего • Хиль Оскар II 79' 82' ( Дидак Вилья ( 82') • Серхи Гомес • Кабрера Леандро • Педроса Адриа • Баре Кейди • Дардер Серхи 82' ( Давид Лопес ( 82') • Видаль Алеш 65' ( Рибаудо Нико ( 65') • Мелендо Оскар 58' ( Ману Морланес ( 58') • Эмбарба Адриан 11' 65' ( Лэй У ( 65') • Рауль де Томас
Запасные: Гарсия Альваро • Gori • Димата Ландри • Морон Лоренцо • Гарсия Жоан • Вадильо Альваро
Куртуа Тибо • Васкес Лукас • Милитао Эдер • Начо Фернандес • Алаба Давид • Вальверде Федерико • Модрич Лука 62' ( Йович Лука ( 62') • Кроос Тони 62' ( Каземиро Карлос ( 62') • Камавинга Эдуардо 29' 46' ( Родриго ( 46') • Бензема Карим • Винисиус Жуниор 72' ( Азар Эден ( 72')
Запасные: Лунин Андрей • Лопес Луис • Вальехо Хесус • Гутьеррес Мигель
03 октября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
А Лукаса Васкеса в топку! Он даже на своей позиции середняк...нашли кого на фланг обороны ставить. Что Зидан, что Анчи...дырЫще полное