После поражения от «Шерифа» «Реал» проиграл и в Барселоне

Европейский футбольный уик-энд продолжает преподносить сюрпризы. Мадридский «Реал» доминировал в гостях у «Эспаньола», вот только ничего не добился в Барселоне, проиграв 1:2. В начале игры Рауль де Томас расстрелял ворота, а спустя тайм Алеш Видаль после розыгрыша штрафного пробросил мяч между ног защитнику и обыграл голкипера. Очередной гол Карима Бензема возродил интригу, но «Реал» больше не забивал.

После 8 туров «Реал» и «Атлетико» делят первую строчку. Напомним, что на неделе мадридцы проиграли в Лиге чемпионов «Шерифу» (0:2).