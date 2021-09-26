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Рюдигер склоняется к переходу в «Реал» слухи

26 Сентября 2021 • 21:00 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
1.30 5.55 11.00
02.10 17:00

Центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер не прочь сменить прописку в пользу гранда Ли Лиги следующим летом.

Как известно, у 28-летнего немецкого оборонца «аристократов» по факту завершения текущего сезона истекает срок действия соглашения с клубом. У футболиста сборной Германии уже есть несколько предложений со стороны топ-коллективов Старого Света – в его подписании заинтересованы «Бавария», «Реал» и «ПСЖ».

Как утверждает источник Marca, центрбек «синих» склоняется к переходу в клуб из Мадрида, нуждающийся в новом футболисте данного амплуа после расставания с Рамосом и Вараном.

Прежде Рюдигер заявлял, что он пока не вступал в диалог с другими командами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Антонио Рюдигер Трансферы футбола - лето 2022
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