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Премьер-лига

Кьезу попытаются переманить в АПЛ слухи

27 Сентября 2021 • 20:05 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
1.30 5.55 11.00
02.10 17:00

Оказывается, еще летом «Челси» предпринимал попытку приобрести новоиспеченную звезду «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезу.

По информации британского таблоида The Sun, лондонцы предлагали за футболиста 90 миллионов евро, но получили отказ. Впрочем, согласно источнику, «синие» снова попытаются переманить Кьезу следующим летом несмотря на категорически настроенное руководство туринцев.

Напомним, что на вингера также претендовала «Бавария», но «Ювентус» даже не стал рассматривать предложения потенциальных покупателей. Сообщается, что «Челси» готово поднять цену, заплатив свыше 100 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Федерико Кьеза Трансферы футбола - лето 2022
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