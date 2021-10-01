Тухель: «Мы были не последней командой, которая проиграет «Ювентусу»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признал, что его команда находится не в лучшей форме. «Синие» проиграли со счетом 0:1 «Манчестер Сити» и «Ювентусу».

- Когда происходит подобное, ты не можешь чувствовать себя хорошо. Сыграли ли мы на лучшем уровне? Нет. «Манчестер Сити» заставил нас проявить себя с не лучшей стороны. Хотя мы чувствовали, что хорошо подготовились. Против «Ювентуса» могли ли мы показать все свои сильные стороны? Опять нет. Мы были не последней командой, которая проиграет «Ювентусу», - приводит слова Тухеля Football Italia.

В субботу «Челси» примет «Саутгемптон».