Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 154 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: «У меня нет ни малейшего понятия, почему был отменен гол Вернера»

02 Октября 2021 • 20:43 Комментировать
Челси
3:1
Саутгемптон
окончен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу незасчитанного гола Томаса Вернера в матче с «Саутгемптоном» (3:1). В конце первого тайма судьи на ВАР решили, что перед результативной передачей Сесар Аспиликуэта нарушал правила.

- Я не увидел там никакого нарушения со стороны Аспи. Перед сезоном у нас были разговоры, и все их поддержали, о том, что мы должны вернуться к «английскому футболу» и отказаться от постоянных свистком за мелкие нарушения правил. У меня нет ни малейшего понятия, почему был отменен гол Вернера, - заявил Тухель после матча.

В конце первого тайма счет мог стать 2:0, и «синим» было бы гораздо легче.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Тобиас Вернер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон
окончен Вулверхэмптон 2:1 Ньюкасл
окончен Челси 3:1 Саутгемптон
окончен Бёрнли 0:0 Норвич
окончен Лидс 1:0 Уотфорд
окончен Брайтон 0:0 Арсенал
03.10  16:00 Кристал Пэлас ... Лестер 3.7 3.65 2.02
03.10  16:00 Вест Хэм ... Брентфорд 1.66 3.95 5.6
03.10  16:00 Тоттенхэм ... Астон Вилла 1.63 4.3 5.2
03.10  18:30 Ливерпуль ... Манчестер Сити 2.9 3.7 2.36
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» с «Арсеналом» выдали совсем не скучные нули
20:43 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «У меня нет ни малейшего понятия, почему был отменен гол Вернера»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в большинстве дожал «Саутгемптон» и возглавил таблицу 1
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Саутгемптон» - 3:1 (закончен) 3
16:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» едва не проиграл «Эвертону» 8
16:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пропустил в 11 матче подряд на «Олд Траффорд»
16:22 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» испытывает трудности в переговорах по лидеру «Брайтона» 1 слухи
15:56 · Англия. Премьер-лига
Роналду вышел на замену в матче с «Эвертоном», это 200-й матч португальца в АПЛ
15:46 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль забил за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ впервые с февраля
15:44 · Англия. Премьер-лига
Артета отреагировал на критику Лено в свой адрес
14:52 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа проводит свой 450-й поединок в составе «МЮ» 1
14:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может расстаться с Каземиро ради трансфера Тилеманса 2
14:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в борьбу за Инсинье 1 слухи
14:28 · Англия. Премьер-лига
Хабиб присутствует на матче «Манчестер Юнайтед» - «Эвертон» 1 фото
Все новости
Рекомендуем