Тухель: «У меня нет ни малейшего понятия, почему был отменен гол Вернера»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу незасчитанного гола Томаса Вернера в матче с «Саутгемптоном» (3:1). В конце первого тайма судьи на ВАР решили, что перед результативной передачей Сесар Аспиликуэта нарушал правила.

- Я не увидел там никакого нарушения со стороны Аспи. Перед сезоном у нас были разговоры, и все их поддержали, о том, что мы должны вернуться к «английскому футболу» и отказаться от постоянных свистком за мелкие нарушения правил. У меня нет ни малейшего понятия, почему был отменен гол Вернера, - заявил Тухель после матча.

В конце первого тайма счет мог стать 2:0, и «синим» было бы гораздо легче.