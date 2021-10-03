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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель объяснил отсутствие Зиеша и Хаверца в основе

03 Октября 2021 • 10:25 Комментировать
Челси
3:1
Саутгемптон
окончен

В седьмом туре английской Премьер-лиги «Челси» без особых проблем разобрался с «Саутгемптоном» - 3:1.

В этом матче на скамейке запасных остались два звёздных полузащитника «синих» - Хаким Зиеш и Кай Хаверц, на что обратили внимание журналисты.

«Делаем все необходимые шаги, чтобы наши футболисты находились в оптимальных кондициях. Сейчас я вынужден признать, что Хаким и Кай не в лучшей форме. Вероятно, в этом даже нет их вины.

Мы продолжим работать над улучшением их состояния. Чтобы регулярно побеждать, важно учитывать, в каких кондициях твои игроки», - приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон Апл Томас Тухель Хаким Зиеш Кай Хаверц
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