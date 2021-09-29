Кьеллини: Надеюсь, что Жоржиньо выиграет Золотой мяч

Защитник сборной Италии и «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением по поводу своего товарища по национальной команде Жоржиньо. Полузащитник является одним из фаворитов в борьбе за Золотой мяч.

«Надеюсь, что он выиграет Золотой мяч. Жоржиньо провёл этот год на феноменальном уровне, поэтому его достижения должны оценить. Он мой друг, поэтому его награду я буду расценивать, как свою», - цитирует защитника Mundo Deportivo.

Напомним, что в прошлом сезоне Жоржиньо стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Он уже был признан лучшим игроком минувшей кампании по версии УЕФА.