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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кьеллини: Надеюсь, что Жоржиньо выиграет Золотой мяч

29 Сентября 2021 • 17:23 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
1.35 5.00 9.00
02.10 17:00

Защитник сборной Италии и «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением по поводу своего товарища по национальной команде Жоржиньо. Полузащитник является одним из фаворитов в борьбе за Золотой мяч.

«Надеюсь, что он выиграет Золотой мяч. Жоржиньо провёл этот год на феноменальном уровне, поэтому его достижения должны оценить. Он мой друг, поэтому его награду я буду расценивать, как свою», - цитирует защитника Mundo Deportivo.

Напомним, что в прошлом сезоне Жоржиньо стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Он уже был признан лучшим игроком минувшей кампании по версии УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Джорджо Кьеллини Жоржиньо
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