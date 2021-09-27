Жоржиньо: «Меня задевали гневные комментарии после перехода в «Челси»

Сейчас Жоржиньо считается одним из лучших центральных полузащитников мира, а также многие записывают его в фавориты в борьбе за «Золотой мяч». Впрочем, после трансфера итальянца в «Челси» общественность была другого мнения об игре футболиста.

Тот период сам Жоржиньо вспоминает как один из труднейших отрезков в его карьере. «Все говорили, что я попал в «Челси» только из-за Маурицио Сарри. Мол, я не соответствую этому уровню. Конечно, меня это задевало. Я знал себе цену», - заявил хавбек в интервью журналисту Альфредо Педулле.

Стоит отметить, что по итогам прошедшего сезона Жоржиньо был признан лучшим игроком розыгрыша Лиги чемпионов, а также он сыграл ключевую роль в триумфе сборной Италии на чемпионате Европы.