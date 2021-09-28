Кьеллини: Хочу, чтобы Жоржиньо выиграл «Золотой мяч»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини выступил в поддержку своего соотечественника Жоржиньо из «Челси». Игрок туринцев заявил, что полузащитник английской команды как никто другой в этом году заслужил получить «Золотой мяч».

«Он сыграл ключевую роль как в триумфе «Челси» в Лиге чемпионов, так и в победе сборной на прошедшем чемпионате Европы. Он мой хороший друг, хочу, чтобы он завоевал эту награду. Буду очень рад этому, ведь Жоржиньо – игрок высочайшего уровня, который сумел закрыть рты недоброжелателям», - поделился Кьеллини в интервью сетевому изданию Football Italia.

Отмечается, что Жоржиньо считается одним из главных претендентов на «Золотой мяч» по котировкам букмекеров.