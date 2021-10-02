Тухель ответил Конте на слова с критикой о неправильном использовании Лукаку

После провального для «Челси» поединка с «Ювентусом» в Лиге чемпионов множество экспертов обратило внимание на неудачную серию Ромелу Лукаку, который не показал свой максимум уже в четвертом матче кряду.

О форме бельгийца высказался и бывший наставник игрока по «Интеру» Антонио Конте, заявив, что тренерский штаб лондонцев неправильно использует форварда. Ответа от Томаса Тухеля долго ждать не пришлось – тот на пресс-конференции накануне игры с «Саутгемптоном» прокомментировал высказывание итальянца.

«Телевизор Конте явно не транслировал наш матч с «Тоттенхэмом». Он прав только если судить по встрече с «Ювентусом». Но, посмотрите, сколько защитников опекали Лукаку в том поединке. Нет, я не обижен, не подумайте», - приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.