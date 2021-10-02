Сегодня стало известно, что «Арсенал» постарается навязать конкуренцию «Барселоне» в борьбе за вингера «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье.

Но, согласно информации, предоставленной британским изданием Mail Sport, новым фаворитом в гонке за подписание футболиста нужно считать «Челси». Лондонцы намерены пригласить Инсинье в качестве свободного агента и гарантировать тому игровую практику летом следующего года.

Сообщается, что главный тренер «аристократов» Томас Тухель готов распрощаться с Тимо Вернером и Хакимом Зиешем по итогам сезона, чтобы клуб сумел удовлетворить финансовые требования Инсинье по контракту.