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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» в большинстве дожал «Саутгемптон» и возглавил таблицу

02 Октября 2021 • 19:00 Комментировать
Вулверхэмптон
2:1
Ньюкасл
окончен

В седьмом туре АПЛ «Челси» принимал «Саутгемптон» и рисковал потерять очки, несмотря на серьёзный перевес по ходу игры. Уже на девятой минуте Трево Чалоба здорово сыграл у чужих ворот после подачи углового. В концовке тайма ВАР отменил гол Тимо Вернера, а вот результативный удар Джеймса Уорда-Прауса с пенальти никто не отменил. В концовке автор гола «святых» удалился, а «синие» дожали противника. Вернер все же добился своего, замкнув фланговый прострел. На 90-й минуте штанга дважды сыграла за «Саутгемптон», но Бен Чилуэлл все же добил мяч - 3:1.

«Челси» с 16 очками вышел на чистое первое место.

В других матчах по три очка набрали «Лидс» и «Вулверхэмптон». 

Протокол игры  
Челси 3:1 Саутгемптон
(1:0) Чалоба Трево 9'    
    61' Уорд-Праус Джеймс (1:1)
(2:1) Вернер Тимо 84'    
(3:1) Чилуэлл Бен 89'    
Менди Эдуар Чалоба Трево Силва Тьяго   55' Рюдигер Антонио Аспиликуэта Сесар Ковачич Матео   73' (Жоржиньо II (   73') Лофтус-Чик Рубен   83' (Баркли Росс (   83') Чилуэлл Бен Вернер Тимо Хадсон-Одои Каллум   65' (Маунт Мэйсон (   65') Лукаку Ромелу
Запасные: Хаверц Кай Зиеш Хаким Алонсо Маркос Кристенсен Андреас Аррисабалага Кепа Ньигес Сауль
Маккарти Алекс Ливраменто Валентино Беднарек Ян Салису Мохаммед   90' Уокер-Питерс Кайл Уолкотт Тео   46' (Диалло Ибраима (   46') Ромеу Ориоль   34' Уорд-Праус Джеймс   77' Телла Нейтан   73' (Дженепо Мусса (   73') Редмонд Натан   87' (Эльюнусси Мохамед (   87') Армстронг Адам
Запасные: Адамс Че Перро Ромен Лонг Шейн Лянко Войнович Армстронг Стюарт Форстер Фрейзер
02 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Протокол игры  
Лидс 1:0 Уотфорд
(1:0) Льоренте Диего 18'    
Меслье Иллан Шеклтон Джейми Льоренте Диего Купер Лиам Фирпо Жуниор Филлипс Кэлвин Рафинья Диас Даллас Стюарт   78' (Робертс Тайлер (   78') Клих Матеуш   90' (Стрёйк Паскаль (   90') Джеймс Дэниэл Морено Родриго
Запасные: Клаессон Кристоффер Leo Hjelde Гринвуд Сэм Stuart McKinstry Харрисон Джек Джелхардт Джо Крессвел Чарли
Фостер Бен Фемения Кико   59' Трост-Эконг Виллиам Сьерральта Франсиско   68' (Кабаселе Кристиан (   68') Роуз Дэнни Куцка Юрай Сиссоко Мусса Сарр Исмаила   65' Туфан Озан   59' (Педро Жоао (   59') Деннис Эммануэль   90' Кинг Джошуа   45' (Сема Кен (   45')
Запасные: Гослинг Дэн Нгакиа Джереми Клеверли Том Масина Адам Бахманн Даниэль Эрнандес Хуан
02 октября. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

Протокол игры  
Вулверхэмптон 2:1 Ньюкасл
(1:0) Хван Хичхан 20'    
    41' Хендрик Джефф (1:1)
(2:1) Хван Хичхан 58'    
Са Жозе Килман Макс Коди Конор Саисс Ромен Семеду Нелсон Невеш Рубен Моутинью Жоау Марсал Фернандо Тринкан Франсишку   86' (Дендонкер Леандер (   86') Хименес Рауль Хван Хичхан
Запасные: Поденсе Даниэл Хувер Ки-Джана Кандл Люк Силва Фабио Боли Вийи Аит-Нури Раян Траоре Адама Радди Джон
Дарлоу Карл Манкильо Хави   60'   70' (Мёрфи Джейкоб (   70') Хэйден Айзак Фернандес Федерико Кларк Киран   56' Ритчи Мэтт Альмирон Мигель   77' (Гейл Дуайт (   77') Уиллок Джо   36' (Хендрик Джефф (   36') Лонгстафф Шон Сен-Максимен Аллан Жоэлинтон
Запасные: Льюис Джамал Шёр Фабиан Фрейзер Райан Крафт Эмиль Андерсон Эллиот Гиллеспи Марк
02 октября. Стадион "Молинью".
Протокол игры  
Бёрнли 0:0 Норвич
Поуп Ник Лоутон Мэттью   25' Тарковски Джеймс   11' Коллинз Натан Тэйлор Чарли Леннон Аарон   60' (Гудмундссон Йоханн (   60') Вествуд Эшли Браунхилл Джош   33' Макнил Дуайт Выдра Матей   35' (Родригес Джей (   35'   49') Вуд Крис   24'   80' (Барнс Эшли (   80')
Запасные: Питерс Эрик Норрис Уилл Корк Джек Хенесси Уэйн Бардсли Филипп Лонг Кевин
Крул Тим Ааронс Макс   74' Гибсон Бен Хэнли Грант Кабак Озан Яннулис Димитрис Лис-Мелу Пьерр   80' (Рупп Лукас (   80') Норманн Матиас   27' Маклин Кенни Сарджент Джош   90' (Айда Адам (   90') Пукки Теэму   80' (Рашица Милот (   80')
Запасные: Уильямс Брендон Ганн Энгус Гилмор Билли Дауэлл Киран Цолис Христос Омобамиделе Эндрю
02 октября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон
окончен Вулверхэмптон 2:1 Ньюкасл
окончен Челси 3:1 Саутгемптон
окончен Бёрнли 0:0 Норвич
окончен Лидс 1:0 Уотфорд
Идет 33 минута Брайтон 0:0 Арсенал
03.10  16:00 Кристал Пэлас ... Лестер 3.7 3.65 2.02
03.10  16:00 Вест Хэм ... Брентфорд 1.66 3.95 5.6
03.10  16:00 Тоттенхэм ... Астон Вилла 1.63 4.3 5.2
03.10  18:30 Ливерпуль ... Манчестер Сити 2.9 3.7 2.36
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