«Челси» в большинстве дожал «Саутгемптон» и возглавил таблицу

В седьмом туре АПЛ «Челси» принимал «Саутгемптон» и рисковал потерять очки, несмотря на серьёзный перевес по ходу игры. Уже на девятой минуте Трево Чалоба здорово сыграл у чужих ворот после подачи углового. В концовке тайма ВАР отменил гол Тимо Вернера, а вот результативный удар Джеймса Уорда-Прауса с пенальти никто не отменил. В концовке автор гола «святых» удалился, а «синие» дожали противника. Вернер все же добился своего, замкнув фланговый прострел. На 90-й минуте штанга дважды сыграла за «Саутгемптон», но Бен Чилуэлл все же добил мяч - 3:1.
«Челси» с 16 очками вышел на чистое первое место.
В других матчах по три очка набрали «Лидс» и «Вулверхэмптон».
Протокол игры
|Челси
|3:1
|Саутгемптон
|(1:0) Чалоба Трево 9'
|61' Уорд-Праус Джеймс (1:1)
|(2:1) Вернер Тимо 84'
|(3:1) Чилуэлл Бен 89'
Менди Эдуар • Чалоба Трево • Силва Тьяго • 55'Рюдигер Антонио • Аспиликуэта Сесар • Ковачич Матео 73' ( Жоржиньо II ( 73') • Лофтус-Чик Рубен 83' ( Баркли Росс ( 83') • Чилуэлл Бен • Вернер Тимо • Хадсон-Одои Каллум 65' ( Маунт Мэйсон ( 65') • Лукаку Ромелу
Запасные: Хаверц Кай • Зиеш Хаким • Алонсо Маркос • Кристенсен Андреас • Аррисабалага Кепа • Ньигес Сауль
Маккарти Алекс • Ливраменто Валентино • Беднарек Ян • Салису Мохаммед • 90'Уокер-Питерс Кайл • Уолкотт Тео 46' ( Диалло Ибраима ( 46') • Ромеу Ориоль • 34'Уорд-Праус Джеймс • 77'Телла Нейтан 73' ( Дженепо Мусса ( 73') • Редмонд Натан 87' ( Эльюнусси Мохамед ( 87') • Армстронг Адам
Запасные: Адамс Че • Перро Ромен • Лонг Шейн • Лянко Войнович • Армстронг Стюарт • Форстер Фрейзер
02 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Протокол игры
|(1:0) Льоренте Диего 18'
Меслье Иллан • Шеклтон Джейми • Льоренте Диего • Купер Лиам • Фирпо Жуниор • Филлипс Кэлвин • Рафинья Диас • Даллас Стюарт 78' ( Робертс Тайлер ( 78') • Клих Матеуш 90' ( Стрёйк Паскаль ( 90') • Джеймс Дэниэл • Морено Родриго
Запасные: Клаессон Кристоффер • Leo Hjelde • Гринвуд Сэм • Stuart McKinstry • Харрисон Джек • Джелхардт Джо • Крессвел Чарли
Фостер Бен • Фемения Кико • 59'Трост-Эконг Виллиам • Сьерральта Франсиско 68' ( Кабаселе Кристиан ( 68') • Роуз Дэнни • Куцка Юрай • Сиссоко Мусса • Сарр Исмаила • 65'Туфан Озан 59' ( Педро Жоао ( 59') • Деннис Эммануэль • 90'Кинг Джошуа 45' ( Сема Кен ( 45')
Запасные: Гослинг Дэн • Нгакиа Джереми • Клеверли Том • Масина Адам • Бахманн Даниэль • Эрнандес Хуан
02 октября. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
Протокол игры
|Вулверхэмптон
|2:1
|Ньюкасл
|(1:0) Хван Хичхан 20'
|41' Хендрик Джефф (1:1)
|(2:1) Хван Хичхан 58'
Са Жозе • Килман Макс • Коди Конор • Саисс Ромен • Семеду Нелсон • Невеш Рубен • Моутинью Жоау • Марсал Фернандо • Тринкан Франсишку 86' ( Дендонкер Леандер ( 86') • Хименес Рауль • Хван Хичхан
Запасные: Поденсе Даниэл • Хувер Ки-Джана • Кандл Люк • Силва Фабио • Боли Вийи • Аит-Нури Раян • Траоре Адама • Радди Джон
Дарлоу Карл • Манкильо Хави 60' 70' ( Мёрфи Джейкоб ( 70') • Хэйден Айзак • Фернандес Федерико • Кларк Киран • 56'Ритчи Мэтт • Альмирон Мигель 77' ( Гейл Дуайт ( 77') • Уиллок Джо 36' ( Хендрик Джефф ( 36') • Лонгстафф Шон • Сен-Максимен Аллан • Жоэлинтон
Запасные: Льюис Джамал • Шёр Фабиан • Фрейзер Райан • Крафт Эмиль • Андерсон Эллиот • Гиллеспи Марк
02 октября. Стадион "Молинью".
Протокол игры
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • 25'Тарковски Джеймс • 11'Коллинз Натан • Тэйлор Чарли • Леннон Аарон 60' ( Гудмундссон Йоханн ( 60') • Вествуд Эшли • Браунхилл Джош • 33'Макнил Дуайт • Выдра Матей 35' ( Родригес Джей ( 35' ) • 49'Вуд Крис 24' 80' ( Барнс Эшли ( 80')
Запасные: Питерс Эрик • Норрис Уилл • Корк Джек • Хенесси Уэйн • Бардсли Филипп • Лонг Кевин
Крул Тим • Ааронс Макс • 74'Гибсон Бен • Хэнли Грант • Кабак Озан • Яннулис Димитрис • Лис-Мелу Пьерр 80' ( Рупп Лукас ( 80') • Норманн Матиас • 27'Маклин Кенни • Сарджент Джош 90' ( Айда Адам ( 90') • Пукки Теэму 80' ( Рашица Милот ( 80')
Запасные: Уильямс Брендон • Ганн Энгус • Гилмор Билли • Дауэлл Киран • Цолис Христос • Омобамиделе Эндрю
02 октября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).