«Челси» в большинстве дожал «Саутгемптон» и возглавил таблицу

В седьмом туре АПЛ «Челси» принимал «Саутгемптон» и рисковал потерять очки, несмотря на серьёзный перевес по ходу игры. Уже на девятой минуте Трево Чалоба здорово сыграл у чужих ворот после подачи углового. В концовке тайма ВАР отменил гол Тимо Вернера, а вот результативный удар Джеймса Уорда-Прауса с пенальти никто не отменил. В концовке автор гола «святых» удалился, а «синие» дожали противника. Вернер все же добился своего, замкнув фланговый прострел. На 90-й минуте штанга дважды сыграла за «Саутгемптон», но Бен Чилуэлл все же добил мяч - 3:1.

«Челси» с 16 очками вышел на чистое первое место.

В других матчах по три очка набрали «Лидс» и «Вулверхэмптон».