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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте считает, что в «Челси» не разобрались, как правильно использовать Лукаку

30 Сентября 2021 • 16:32 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
1.35 5.00 9.00
02.10 17:00

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу выступлений нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в лондонском клубе.

«Ромелу может играть лучше. Это очень сильный нападающий, который полезен на любом участке поля. Противостоять ему очень сложно, но не думаю, что в «Челси» это до конца понимают. Мне кажется, что они не разобрались, как правильно использовать его. Если они сделают это, то станут главными фаворитами на победу в Лиге чемпионов», - цитирует Конте Sky Sport Italia.

Напомним, что Лукаку перешёл в «Челси» из «Интера» этим летом за 115 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл пять матчей в АПЛ, в которых забил три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Конте Ромелу Лукаку
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