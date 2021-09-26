АПЛ обсудит с Лукаку методы борьбы с расизмом

Боссы английской Премьер-лиги отреагировали на слова форварда «Челси» Ромелу Лукаку, усомнившегося в эффективности мер, направленных на борьбу с дискриминацией.
Ранее бельгийский нападающий «аристократов» усомнился в том, что вставание на колено перед началом матчей Премьер-лиги является эффективной мерой для борьбы с расизмом.
Издание Daily Mail информирует, что представители АПЛ намерены выйти на связь с игроком посреди недели, чтобы узнать позицию футболиста касаемо вопросов борьбы с расовой дискриминацией.
Добавим, что одноклубник Лукаку Маркос Алонсо прежде отказался преклонять колено в рамках акции BLM.
Позиция может включать в себя следующие моменты -
Когда игрок - афроамериканец движется с мячом. выполняя финты. запрещено отнимать мячик у этого игрока.
Перед началом каждого матча белым игрокам необходимо НЕ преклонять колени, но целовать колени игроков-афроамериканцев. Не проявившим должного уважения показывается красная карточка. Запрещено бить по воротам афро-американца с силой, превышающей N-е количество Ньютонов....
Продолжение пишите в своих комментариях...