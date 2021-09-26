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Премьер-лига

АПЛ обсудит с Лукаку методы борьбы с расизмом

26 Сентября 2021 • 17:58 Комментировать (2)
Челси
...
Саутгемптон
1.30 5.55 11.00
02.10 17:00

Боссы английской Премьер-лиги отреагировали на слова форварда «Челси» Ромелу Лукаку, усомнившегося в эффективности мер, направленных на борьбу с дискриминацией.

Ранее бельгийский нападающий «аристократов» усомнился в том, что вставание на колено перед началом матчей Премьер-лиги является эффективной мерой для борьбы с расизмом.

Издание Daily Mail информирует, что представители АПЛ намерены выйти на связь с игроком посреди недели, чтобы узнать позицию футболиста касаемо вопросов борьбы с расовой дискриминацией.

Добавим, что одноклубник Лукаку Маркос Алонсо прежде отказался преклонять колено в рамках акции BLM.

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Евро-Футбол.Ру,
Ромелу Лукаку Апл BLM
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
26 Сентября 2021 в 18:24
Позицию Лукаку касаемо вопросов борьбы с расовой дискриминацией решено занести в Камасутру...
Позиция может включать в себя следующие моменты -
Когда игрок - афроамериканец движется с мячом. выполняя финты. запрещено отнимать мячик у этого игрока.
Перед началом каждого матча белым игрокам необходимо НЕ преклонять колени, но целовать колени игроков-афроамериканцев. Не проявившим должного уважения показывается красная карточка. Запрещено бить по воротам афро-американца с силой, превышающей N-е количество Ньютонов....
Продолжение пишите в своих комментариях...
ARTUR
26 Сентября 2021 в 18:18
Надеюсь поставят его в коленно локтевую позу и будут обсуждать пока не побелеет
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