АПЛ обсудит с Лукаку методы борьбы с расизмом

Боссы английской Премьер-лиги отреагировали на слова форварда «Челси» Ромелу Лукаку, усомнившегося в эффективности мер, направленных на борьбу с дискриминацией.

Ранее бельгийский нападающий «аристократов» усомнился в том, что вставание на колено перед началом матчей Премьер-лиги является эффективной мерой для борьбы с расизмом.

Издание Daily Mail информирует, что представители АПЛ намерены выйти на связь с игроком посреди недели, чтобы узнать позицию футболиста касаемо вопросов борьбы с расовой дискриминацией.

Добавим, что одноклубник Лукаку Маркос Алонсо прежде отказался преклонять колено в рамках акции BLM.