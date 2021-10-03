Анчелотти высказался после второго поражения «Реала» на неделе

Неделя на стыке сентября и октября получилась для «Реала» неудачной. Сначала «сливочные» проиграли «Шерифу» в Лиге чемпионов, а теперь – «Эспаньолу» в чемпионате Испании. После воскресной неудачи комментарий дал главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

«Мы играли плохо, и говорить особо нечего. У нас был план, но мы не смогли придерживаться этого плана со спокойствием. После пропущенного гола было много неразберихи. Это была худшая наша игра. Впереди перерыв, и мы должны разобраться, почему отношение команды к делу вдруг изменилось.

Мы заслужили поражение. Мы переживаем, потому что в «Реале» не принято проигрывать два матча кряду», - цитирует Анчелотти Marca.