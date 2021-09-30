Марсело вернулся к тренировкам на поле

Защитник «Реала» Марсело продолжает восстанавливаться после травмы и вернулся к тренировкам на поле, передаёт пресс-служба клуба. Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в матче восьмого тура Ла Лиги, в котором «сливочным» предстоит сыграть с «Эспаньолом».

Также сообщается, что другой защитник «Реала» Ферлан Менди уже полностью восстановился и сможет помочь команде в ближайшей игре. Дани Карвахаль, Дани Себальос и Гарет Бэйл матч с «Эспаньолом» пропустят.

Напомним, что после семи туров Ла Лиги «Реал» расположился на первом месте, имея в своём активе 17 очков. В последнем матче команда Анчелотти дома не сумела обыграть «Вильярреал».