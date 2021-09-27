Анчелотти рассказал, какое достижение Зидана хотел бы повторить в «Реале»

После такого удачного старта сезона «Реала» Карло Анчелотти тут же начали сравнивать с его предшественником Зинедином Зиданом. Испанские болельщики и журналисты отмечают, что мадридцы в последний раз такую яркую игру демонстрировали во время первого прихода француза в клуб.

Эти сравнения прокомментировал и сам итальянский специалист, заявив, что они неуместны. Причиной этому Анчелотти назвал кардинальные изменения в составе. «Это уже другая команда. Зизу сделал все возможное. Я бы хотел повторить его успех и выиграть три титула Лиги чемпионов подряд. Надеюсь, удастся добыть еще хотя бы одну победу во главе «Реала», - приводит слова тренера издание Mundo Deportivo.

Стоит добавить, что «сливочные» пока единолично возглавляют турнирную таблицу испанского чемпионата.