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Ла Лига

Анчелотти рассказал, какое достижение Зидана хотел бы повторить в «Реале»

27 Сентября 2021 • 20:14 Комментировать
Эспаньол
...
Реал Мадрид
5.50 4.20 1.58
03.10 17:15

После такого удачного старта сезона «Реала» Карло Анчелотти тут же начали сравнивать с его предшественником Зинедином Зиданом. Испанские болельщики и журналисты отмечают, что мадридцы в последний раз такую яркую игру демонстрировали во время первого прихода француза в клуб.

Эти сравнения прокомментировал и сам итальянский специалист, заявив, что они неуместны. Причиной этому Анчелотти назвал кардинальные изменения в составе. «Это уже другая команда. Зизу сделал все возможное. Я бы хотел повторить его успех и выиграть три титула Лиги чемпионов подряд. Надеюсь, удастся добыть еще хотя бы одну победу во главе «Реала», - приводит слова тренера издание Mundo Deportivo.

Стоит добавить, что «сливочные» пока единолично возглавляют турнирную таблицу испанского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан
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