Источник: Анчелотти рассчитывает на Азара - он видит в нём ключевого игрока «Реала»

Эден Азар за все время пребывания в мадридском «Реале» так и не смог выйти на пик своей игровой формы – бельгийца постоянно тревожат травмы, которые не позволяют набрать оптимальные кондиции. Впрочем, списывать вингера со счетов не спешит главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

По информации испанского издания Marca, наставник верит в Азара, надеясь, что тот станет ключевым игроком в структуре команды в текущем сезоне. Сообщается, что штаб итальянца очень доволен работой футболиста на тренировочных занятиях.

Отметим, что на счету Азара уже числится одна результативная передача в шести осенних матчах. При этом, его конкуренты по позиции Винисиус Жуниор, Родриго и Марко Асенсио показывают более значимые результаты.