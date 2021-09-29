«Арсенал» продолжает следить за Асенсио

«Арсенал» по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио, передаёт Daily Star. По данным источника, «канониры» попытаются подписать футболиста в январе.

Сообщается, что «Арсенал» пытался подписать Асенсио летом, однако тогда предложение «канониров» было отклонено. Сейчас лондонский клуб снова хочет пригласить футболиста на «Эмирейтс». Ранее игрок выразил недовольство своим положением в мадридском клубе.

Напомним, что Асенсио стал игроком «Реала» в 2015 году, перейдя из «Мальорки» за почти четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в Ла Лиге, в которых он забил три гола.