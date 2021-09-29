«Реал» интересуется экс-защитником «Тоттенхэма» Орье

Защитник Серж Орье, который сейчас находится без клуба, может продолжить карьеру в «Реале», передаёт Daily Star. По данным источника, в подписании футболиста заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, который считает, что нужно усилить защитную линию.

Сообщается, что ранее Орье отклонил предложение «Уотфорда» и «Бетиса», так как хочет выступать на более высоком уровне. Также интерес к нему проявлял «Спартак».

Напомним, что Орье был игроком «Тоттенхэма» с 2017 по 2021 год. За это время он сыграл 110 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Ранее он также выступал за «ПСЖ», «Тулузу» и «Ланс».