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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» интересуется экс-защитником «Тоттенхэма» Орье

29 Сентября 2021 • 17:49 Комментировать
Эспаньол
...
Реал Мадрид
5.00 4.00 1.67
03.10 17:15

Защитник Серж Орье, который сейчас находится без клуба, может продолжить карьеру в «Реале», передаёт Daily Star. По данным источника, в подписании футболиста заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, который считает, что нужно усилить защитную линию.

Сообщается, что ранее Орье отклонил предложение «Уотфорда» и «Бетиса», так как хочет выступать на более высоком уровне. Также интерес к нему проявлял «Спартак».

Напомним, что Орье был игроком «Тоттенхэма» с 2017 по 2021 год. За это время он сыграл 110 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Ранее он также выступал за «ПСЖ», «Тулузу» и «Ланс».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Серж Орье
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