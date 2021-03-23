Новое руководство «Барселоны» не будет увольнять Кумана

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23 Марта 2021, 23:32,
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Прошлым летом «Барселона» подписала двухлетний контракт с главным тренером Рональдом Куманом, чьё будущее оказалось под вопросом после смены руководства «сине-гранатовых» и не лучших результатов команды, которая вылетела из Лиги чемпионов в первом раунде плей-офф, а в Ла Лиге пытается догнать «Атлетико».
Во вторник Esport3 сообщил о том, что 58-летний голландский специалист был проинформирован руководством о том, что он сохранит свой пост в межсезонье, как бы не завершилась текущая кампания.
«Барселона» на четыре очка отстает от лидера, а также претендует на победу в Кубке Испании.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Рональд Куман
А если не попадут в Лигу Чемпионов? Ахахах. По крайней мере, я считаю, что Барселона дала Куману обещание заранее, чтобы не расстраивать и он мог нормально закончить сезон. Результаты же будут подсчитывать уже потом и решение принимать тоже.