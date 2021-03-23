Новое руководство «Барселоны» не будет увольнять Кумана

Прошлым летом «Барселона» подписала двухлетний контракт с главным тренером Рональдом Куманом, чьё будущее оказалось под вопросом после смены руководства «сине-гранатовых» и не лучших результатов команды, которая вылетела из Лиги чемпионов в первом раунде плей-офф, а в Ла Лиге пытается догнать «Атлетико».

Во вторник Esport3 сообщил о том, что 58-летний голландский специалист был проинформирован руководством о том, что он сохранит свой пост в межсезонье, как бы не завершилась текущая кампания.

«Барселона» на четыре очка отстает от лидера, а также претендует на победу в Кубке Испании.