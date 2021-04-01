Чемпионат Голландии. Эредивизие 2020-2021
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Лисандро Мартинес интересен «Барселоне»

01 Апреля 2021, 20:45,

Всё ближе летнее трансферное окно, и всё больше слухов о переходах футболистов после завершения сезона.

Tutto Mercato Web сообщает об интересе «Барселоны» к игроку линии обороны «Аякса» Лисандро Мартинесе. Ему 23 года, в 2019 году он переехал в Эредивизие из «Дефенса и Хустисия» и с тех пор провел 41 матч за клуб из Амстердама.

Предполагается, что руководство голландской команды согласится отпустить Мартинеса за 25 млн евро. Конкурентом «Барселоны» в борьбе за игрока считаются «Милан», «Лацио» и «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Аякс, Лисандро Мартинес
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