Лисандро Мартинес интересен «Барселоне»

Всё ближе летнее трансферное окно, и всё больше слухов о переходах футболистов после завершения сезона.

Tutto Mercato Web сообщает об интересе «Барселоны» к игроку линии обороны «Аякса» Лисандро Мартинесе. Ему 23 года, в 2019 году он переехал в Эредивизие из «Дефенса и Хустисия» и с тех пор провел 41 матч за клуб из Амстердама.

Предполагается, что руководство голландской команды согласится отпустить Мартинеса за 25 млн евро. Конкурентом «Барселоны» в борьбе за игрока считаются «Милан», «Лацио» и «ПСЖ».