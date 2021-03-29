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Коутиньо будет восстанавливаться после операции на родине

29 Марта 2021, 23:40,

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отправится на родину в Бразилию, где будет залечивать травму колена. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба. Хавбек выбыл из строя в последнем матче прошлого года против «Эйбара» и перенес операцию на мениске. Предположительно, 28-летний футболист будет лечиться до конца мая.

Коутиньо появился на «Камп Ноу» в 2017 году в статусе звезды «Ливерпуля» и обошелся казне испанцев в 145 миллионов евро. Проявить себя в «Барселоне» не удалось, после чего последовала аренда в «Баварию» и возвращение на юг Испании. В текущем сезоне бразилец забил три гола в 14 матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Филиппе Коутиньо
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